Austria a anunțat, marți, 5 condiții pentru a debloca votul pentru aderarea Romaniei la Schengen. Marți are loc la Bruxelles o ședința a Parlamentului European, in care europarlamentarii romani au cerut sa se discute votul dat de Austria impotriva țarii noastre. Discuția este prezidata de Roberta Metsola, șefa legislativului intrunit la Strasbourg la ultimul plen […]