Cinci comportamente care arată cât de active pot fi plantele PLANTELE POT APELA LA AJUTOR Cand inspirați mirosul dulce de iarba proaspat tunsa sau de flori taiate, ceea ce de fapt mirosiți este apelul de primejdie al plantei. „Este modul in care plantele striga dupa ajutor”, spune Cahill. Mirosul atrage insecte care vor manca daunatorii care ronțaie in prezent plantele. De exemplu, planta salbatica de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

