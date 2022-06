Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE O rețea de spionaj a rușilor a fost eliminata in urma unor raiduri ale Serviciului de Securitate al Ucrainei, anunța Sky News. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține ca a „neutralizat o rețea extinsa de informații FSB” despre care se presupune ca spiona trupele ucrainene și transmitea…

- Un atac aerian a lovit joi o cladire in care se aflau civili in orasul Lisiciansk din estul Ucrainei unde au loc lupte sangeroase, ucigand cel putin patru persoane si ranind alte sapte, a anuntat joi seara guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, pe Telegram, informeaza Reuters. Guvernatorul a spus…

- Opt civili au fost ucisi duminica in bombardamente asupra regiunilor Harkov si Donetk, dintre care patru numai in orasul Liman, aproape de front si sub amenintarea directa a inaintarii ruse, au anuntat guvernatorii regionali, transmite AFP, potrivit Agerpres. “Bombardamente rusesti in regiunea Donetk:…

- "Bombardamente rusesti in regiunea Donetk: patru civili ucisi, toti din Liman", a indicat pe Telegram guvernatorul regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, adaugand ca sapte civili au fost raniti in acest oras de unde armata ucraineana a trebuit recent sa se retraga.El a adaugat ca un civil a murit din cauza…

- Oficialii ucraineni sustin ca aproape 200 de copii au fost ucisi in timpul razboiului declansat de Rusia. De asemenea, peste 300 de copii au fost raniti. 183 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei rusesti, a anuntat biroul procurorului general al Ucrainei. De asemenea, 342 de de…

- Bilanțul atacului cu rachete rusești asupra garii din Kramatorsk a urcat la 50 de morți, dintre care cinci copii, potrivit Le Figaro . Compania feroviara din Ucraina anunțase un precedent bilanț de 30 de morți și peste 100 de raniți, relateaza BBC . Guvernatorul din Donețk a declarat ca mii de oameni…

Zece civili au fost ucisi si cel putin 46 au fost raniti in bombardamentele asupra orasului Mikolaiv din sudul Ucrainei, a anuntat luni primarul sau, Oleksandr Senkevici, transmite AFP preluat de agerpres.