- Un convoi de vehicule care transporta civili ucraineni a fost lovit in timpul unui atac cu racheta efectuat de fortele ruse, vineri, in apropierea orasului Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anuntat guvernatorul regional Oleksandr Staruh, informeaza Reuters

- Au trecut doua luni de cand armata ucraineana si-a exprimat intentia de a cuceri Herson (sudul Ucrainei). De atunci oficialii de la Kiev au dat repetat de veste ca urmeaza o contraofensiva majora in regiunea Herson, dar nu o vedem aproape nicaieri, arata o analiza Politico.

- Autoritatile din Republica Populara Donetk (RPD) din estul Ucrainei au declarat, joi, ca cinci civili au fost ucisi intr-un bombardament organizat de fortele ucrainene asupra centrului orasului Donetk, relateaza CNN.

- Agentia rusa Tass a informat ca sediul central al flotei rusesti din Marea Neagra a fost tinta unui atac cu drone, soldat cu cinci raniti. Purtatorul de cuvant al administratiei militare Odesa, Serhii Bratciuk, numeste informatia drept o provocare a rusilor.

- Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cinci ucraineni care erau detinuti de catre armata rusa in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au fost eliberati in urma unei "operatuni speciale" a serviciilor militare ucrainene de informatii, anunta marti Kievul, relateaza AFP. "In cursul unei operatiuni speciale (...), in teritorii ocupate temporar…

- Armata ucraineana a anuntat luni seara inceperea unei contraofensive impotriva trupelor ruse care ocupa zone din regiunea Herson (sudul Ucrainei), relateaza DPA. Un depozit rusesc de arme a fost lovit in localitatea Nova Kahovka, a indicat Comandamentul de operatiuni Sud al fortelor de aparare ucrainene…

