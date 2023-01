Stiri pe aceeasi tema

- In data de 08.01.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 302.000 de persoane, cetateni romani si straini, dintre care 209.200 de persoane doar pe sensul de iesire, si peste 75.600…

- In mai puțin de 24 de ore, polițiștii de frontiera din Aeroportul Internațional Chișinau au depistat in fluxul de calatori trei cetațeni straini care aveau asupra lor documente falsificate. Acesta a fost și motivul de refuz de intrare in Republica Moldova pentru toți trei. In primul caz este cercetat…

- Transportatorii care au adus in Republica Moldova cetațeni straini, care nu indeplinesc condițiile de intrare pe teritoriul țarii noastre, sint obligați sa asigure transportarea acestora, in termen de 24 de ore, la locul de imbarcare sau intr-un alt loc pe care aceștia il accepta sau unde sint acceptați.…

- Incident pe Aeroportul Internațional Chișinau. Printre calatorii sosiți in Moldova cu ruta „Istanbul-Chișinau” a fost legitimat un cetațean al Azerbaidjanului de 27 de ani. In cadrul controlului de frontiera, persoana a comunicat ca intenționeaza sa plece in Ucraina.

- Poliția de Frontiera informeaza ca, in perioada 31 octombrie - 6 noiembrie, polițiștii de frontiera au notificat 139 de evenimente cu documentarea a 147 de persoane, care au incalcat legislația frontaliera si migraționala a Republicii Moldova.

- Un permis de conducere falsificat a fost descoperit asupra unui cetațean al Irakului, care s-a prezentat astazi, 27 octombrie 2022, in Aeroportul Internațional Chișinau. In jurul orei 09:30, la cursa Istanbul – Chișinau, printre pasageri a fost legitimat irakianul de 36 de ani. In discuții, pasagerul…

- Doi tineri de 24 de ani din Maroc, pasageri ai cursei „Istanbul- Chișinau”, au primit refuz de intrare in țara noastra, dupa ce s-a dovedit ca aceștia dețin documente falsificate.Incidentul a fost inregistrat ieri, 25 octombrie, pe Aeroportul Internațional Chișinau.