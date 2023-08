Cinci cetățeni din Nepal, depistați cu ședere ilegală în Vrancea Polițiștii de imigrari din Vrancea au desfașurat o acțiune pe raza de competența, scopul fiind prevenirea și combaterea șederii ilegale a cetațenilor straini pe teritoriul Romaniei. In urma activitaților desfașurate au fost depistați cinci straini din Nepal aflați in ședere ilegala. La ieșirea din țara, pe numele acestora va fi instituita masura interzicerii intrarii pe […] Articolul Cinci cetațeni din Nepal, depistați cu ședere ilegala in Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

