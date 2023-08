Cinci cetățeni americani închiși în Iran au fost transferați în arest la domiciliu Cinci americani, aflati in inchisoare de mai multi ani in Iran, au fost mutati din inchisoare in arest la domiciliu. Potrivit informatiilor, Statele Unite si Iranul au ajuns la un acord privind eliberarea celor cinci, detinuti "in mod eronat", potrivit Washingtonului, informeaza Rador. Cei cinci americani, care detin si pasapoarte iraniene, au fost tinuti in inchisoarea Evin din Teheran, fiind acuzati de spionaj in favoarea SUA. Mutarea in arest la domiciliu a celor cinci americani este primul pas din intelegerea pentru eliberarea lor, intelegere la care s-a ajuns dupa doi ani de negocieri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci cetațeni americani arestați in Iran ar putea fi eliberați in cadrul unei ințelegeri prin care urmeaza sa fie eliberați cațiva iranieni aflați in detenție in SUA și deblocate fonduri in valoare de 6 miliarde de dolari, aflate in Coreea de Sud, au declarat pentru Reuters surse apropiate negocierilor.

- Marina Tauber a fost eliberata din arest la domiciliu și plasata sub control judiciar. Decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani. „Inca o victorie pentru echipa noastra - echipa lui Ilan Șor!”, a scris Tauber.

- China a asigurat ca nu a furnizat și nu va furniza ajutor letal Rusiei, dar Statele Unite raman ingrijorate ca firmele chineze ar putea face acest lucru, a declarat luni secretarul de stat american, Antony Blinken, informeaza CNN, potrivit Rador.Oficialul american a spus ca asigurarile sunt apreciate…

- Iranul si Statele Unite ar putea efectua curand un schimb de detinuti daca Administratia de la Washington manifesta bunavointa, anunta Ministerul de Externe de la Teheran, citat de agentia Reuters.

- Unul dintre obiectivele Președinției poloneze a Uniunii Europene in 2025 va fi aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova, a declarat președintele Poloniei, Andrzej Duda, citat de agenția Rador. Președintele polonez a punctat trei obiective principale ale președinției Poloniei. „Prima este aprofundarea…

- Deputata Partidului Șor, Marina Tauber, va petrece inca 20 de zile inchisa in casa. Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, au admis parțial prelungirea masurii preventive. Astfel, Tauber va sta in arest la domiciliu pina pe 30 iunie, noteaza Noi.md cu referire la tv8.md. {{682070}}Anterior,…

- Autoritatea de reglementare fiscala din Statele Unite a actionat in instanta compania de criptomonede Coinbase Global, acuzata ca nu s-a inregistrat ca broker, punandu-si astfel investitorii in pericol, scrie Rador.Actiunea survine la o zi dupa ce Comisia de securitate si schimb valutar (SEC) din…

- Ambasada Federației Ruse la Washington a anuntat ca declarațiile Administrației americane despre presupusa nerespectare de catre Moscova a Tratatului cu Statele Unite privind masurile de reducere si limitare a armelor strategice ofensive, asa-numitul tratat New START, (START), nu sunt cauzele reale…