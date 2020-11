Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Judecatoriei Sectorului 5 a dispus, joi, suspendarea activitații cu publicul la Compartimentul Registratura, in contextul in care au fost depistate cinci cazuri de infectare cu COVID-19 in cadrul...

- Fiecare persoana a ținut in mana cate o candela, in amintirea celor 65 de victime de la Colectiv. Cei mai mulți dintre participanți sunt tineri. Acestia s-au asezat la o distanta de aproximativ patru metri unul de celalalt, pe traseul Splaiul Unirii, Piata Unirii, Strada Bucur. ”La 5 ani dupa…

- Victimele incendiului de la Colectiv au fost comemorate vineri seara in cadrul unui eveniment organizat pe treptele Curtii de Apel. Fotografii cu cele 65 de victime care au murit, in urma cu cinci ani, in incendiul din Clubul Colectiv au fost asezate pe scarile Palatului de Justitie din Capitala. In…

- Curtea de Apel București a fost nevoita sa amane, marți, audierea fostului soț al Eleni Udrea, omul de afaceri Dorin Cocoș, in dosarul in care fostul ministru al Turismului și Dezvoltarii este judecat alaturi de fiica fostului președinte al Romaniei pentru pretinse fapte de corupție legate de finanțarea…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis sa respinga ca nefondate apelurile facute de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 si de Transelectrica impotriva deciziei din 17 februarie 2020 prin care Marius Danut Carasol a fost condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare. Decizia magistratilor…

- BULETIN DE PRESA – 2 septembrie 2020, ora 13.00 Pana … Post-ul 51 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, in Dambovița. Situația se menține la peste 1.000 de cazuri la nivel național apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Venezuela a depasit pentru prima data pragul de 1.000 de cazuri de contaminare cu coronavirus in 24 de ore, a anuntat marti guvernul, potrivit Agerpres. Jorge Rodriguez, ministrul comunicatiilor si informatiilor, a precizat ca de luni pana marti s-au inregistrataproximativ 1.138 de noi cazuri de contaminare…