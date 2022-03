Cinci cazuri de infectare cu Covid printre refugiații care se află la Galați Printre cei peste 1.200 de refugiați din Ucraina care sunt cazați in spațiile puse la dispoziție de autoritațile galațene au fost depistate cinci cazuri de infectare cu Covid-19, intr-un singur caz fiind necesara internarea in spital. „In ultimele zile, in județul Galați au fost confirmate cinci cazuri de refugiati ucraineni depistati cu Covid-19. Este vorba despre un copil de 7 ani si patru adulti, cel mai in varsta avand 77 de ani. Acestia au fost izolati in spatiile speciale care exista pentru ei. Unul singur e in spital, in stare stare stabila. Fiind cazuri izolate, nu putem vorbi de un focar”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

