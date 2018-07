Cinci carti de dezvoltare personala pe care trebuie sa le citesti daca vrei sa faci o schimbare in viata ta

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica 1 Iulie, orele 18.00, la sala de conferințe a Muzeului de Istorie Suceava, se va deșfasura seminarul de dezvoltare personala „Schimba-ți viața in 90 de zile”. „La acest seminar practic de dezvoltare personala vom invața cum sa utilizam sugestiile pozitive, respirația corecta și exercițiile…

- Prima ediție a taberei „Girl UP! Camp” – organizata cu obiectivul este de a forma viitoare femei puternice, de a promova egalitatea de gen și valorile unei societați dezvoltate, va avea loc in luna august, la Centrul de Agrement de la Padureni. Tabara, organizata de FLEX Alumni Romania, in cadrul…

- Stresul din primii ani de viata poate duce la o maturizare mai rapida a anumitor regiuni ale creierului in timpul adolescentei. De asemenea, stresul resimtit mai tarziu in viata duce la o maturizare mai lenta a creierului unui adolescent.

- Alina Eremia este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Se bucura de mare succes pe plan profesional, dar... este implinita și pe plan sentimental. Așa cum bine știm, artista se iubește cu un tanar frumușel, Edi Barbu, pe care l-a cunoscut in sala de sport. El este cel care are grija de ea și…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au facut un pas important astazi! La nici un an de cand Victoria a venit pe lume, cei doi parinti au decis sa renunte la un element care le-a fost de mare ajutor pana acum.

- BERBEC: Daca va cautați un alt loc de munca, puteți fi optimist. Sfaturile unei persoane mai in varsta va vor fi de mare ajutor. TAUR: Sunteți plin de idei și dați dovada de ingeniozitate. Ați putea sa incepeti o afacere, dar va lipsesc banii.

- Anastasia Soare, cea considerata regina sprancenelor, a vorbit deschis despre viața sa personala. Cand vine vorba de sprancene la Hollywood, vedete precum Jennifer Lopez, Madonna, Oprah, Naomi Campbell, Charlize Theron sau Claudia Schiffer stau la coada pentru serviciile ei. Este vorba despre romanca…

- Ce inseamna dezvoltare personala? Aceasta noțiune ia amploare nu doar in Romania, ci pe plan mondial. Din ce in ce mai mulți oameni iși propun sa invețe, sa evolueze, sa se autodepașeasca, sa-și infrunte temerile cele mai adanci și sa devina mai buni și mai adaptați realitații, prin cunoaștere susținuta.…