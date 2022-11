Cinci camioane militare, implicate într-un accident în Ialomița. Doi militari au ajuns la spital Un convoi militar a fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier in judetul Ialomita. Cinci camioane s-au ciocnit, iar doi militari au fost raniti și au fost transportați la spital. ”Miercuri, 9 noiembrie, un convoi format din opt camioane militare a fost implicat, in jurul orei 15.00, intr-un accident rutier in zona localitatii Iazu din judetul […] The post Cinci camioane militare, implicate intr-un accident in Ialomița. Doi militari au ajuns la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

