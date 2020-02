Stiri pe aceeasi tema

- Cinci adulti din judetul Buzau care s-au intors recent din China, intre care si o studenta, se afla sub monitorizarea Directiei de Sanatate Publica. Ei sunt sunati zilnic de un medic epidemiolog pentru a declara orice modificare a starii de sanatate. Acestia se simt bine insa nu au voie sa paraseasca…

- Este alerta in Tulcea, dupa ce trei barbati s-au intors recent din China. Cele trei persoane au fost izolate voluntar la domiciliu. Conform sefei Directiei de Sanatate Publica, Mihaela Nicolau, cei trei barbati s-au intors in urma cu cateva zile din regiunea chineza in care evolueaza rapid coronaviusul.

- Cinci muncitori - 4 din Braila și 1 din Tulcea - care s-au intors din China vor sta izolați in propriile case doua saptamani. Doi dintre ei au mers la spital preventiv, pentru a fi consultați, scrie Mediafax.Cei cinci muncitori romani au lucrat intr-o provincie invecinata orașului Wuhan, in…

- Toți cei șapte medici de la UPU Bacau și-au scris demisiile, miercuri, dupa ce doctorul care s-a ocupat de cazul studentului de 24 de ani, intors din China, suspectat ca este infectat cu coronavirus, a fost amendat de DSP pentru ca informația a ajuns mai intai la presa și apoi la autoritați, scrie…

- Ansamblul „Plai de Dor” și cei patru reprezentanți ai Primariei Mioveni s-au intors, astazi, din China și au avut parte de condiții speciale la primirea pe Aeroportul Otopeni. Pentru ca au venit din țara unde acționeaza coronavirusul, membrii delegației vor sta in casa 14 zile, urmand sa beneficieze…

- Produsele din China cu posibilitate de a transmite coronavirusul verificate Foto: facebook.com/WHO. Toate produsele care provin din China, pentru care exista posibilitatea transmiterii coronavirusului, vor fi verificate, a declarat astazi pentru Agerpres directorul general al Autoritatii…