Cinci bivoili au provocat haos pe o autostradă din Germania Cativa bivoli a patruns luni pe autostrada A3 din Germania provocand haos in trafic timp de cateva ore, informeaza agentia DPA. Cele cinci animale, printre care se numarau o bivolita si doi pui, au scapat de pe o pasune din apropiere si au ajuns duminica pe autostrada, in apropierea orasului Leverkusen situat in vestul tarii. Echipajele de politie si pompieri au incercat timp de cateva ore sa prinda animalele. In timpul operatiunii traficul pe ambele sensuri a fost suspendat si s-au creat ambuteiaje. Foto: (c) Oliver Koehler / AP Cu ajutorul a doua camioane si a mai multor masini de patrulare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

