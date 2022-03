Cinci benzinării din Prahova, amenzi de 140.000 de lei pentru creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți Cinci benzinarii din judetul Prahova – patru operate de compania MOL si una a companiei OMV – au primit amenzi in valoare totala de 140.000 de lei in urma controalelor facute de inspectorii de la Protecția Consumatorului. Printre deficientele constatate se numara „modificarea nejustificata a pretului carburantilor si comportament incorect in relatia cu consumatorii”, arata […] The post Cinci benzinarii din Prahova, amenzi de 140.000 de lei pentru creșterea nejustificata a prețurilor la carburanți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

