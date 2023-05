Stiri pe aceeasi tema

- Puține persoane știu ca șamponul cu usturoi are numeroase beneficii asupra parului, astfel ca ajuta la regenerarea lui. Proprietațile usturoiului ajuta scalpul și te scapa de problema caderii parului. Iata ce beneficii mai are șamponul pentru podoaba capilara!

- Conform experților, este deja bine cunoscut faptul ca statul pentru perioade lungi pe scaun poate avea efecte negative pentru sanatatea noastra. Unele dintre aceste probleme pot fi extrem de serioase pe termen lung, cum ar fi cazul problemelor cardiace.Un studiu a demonstrat fatul ca cei care petrec…

- Pastaile de fasole pot avea culoarea verde sau galben deschis. Fasolea verde are un continut caloric redus, fiind o sursa buna de vitamina C, folat, potasiu si fibre.Fibrele continute (celuloza) par sa aiba un rol in prevenirea cancerului si a bolilor cardiovasculare.Fasolea verde trebuie consumata…

- Lintea este un aliment versatil și nutritiv, care a fost folosit de secole in bucataria tradiționala din intreaga lume. Deși este adesea considerata un ingredient simplu și obișnuit, lintea are numeroase beneficii pentru sanatate și poate fi integrata intr-o varietate de rețete delicioase și sanatoase.…

- Unul din preparatele, relativ ușor de facut, este fie ciorba de fasole, iacnia sau mancarea de fasole uscata. Dar, deși gospodina cu experientța, s-ar putea sa faci ceva greșit, adicaa i fiert greșit fasolea uscata toata viața și de asta boabele ies tari. Ne-am gandit ca in cele ce urmeaza sa-ți spunem…

- Ceaiul de urzica are o mulțime de beneficii pentru organism. Planta din care se obține bautura conține vitamine, minerale, precum și acizi grași. Te apara impotriva radicalilor liberi și lupta impotriva procesului de imbatranire prematura.

Unii prefera cacaua calda cu lapte, altii cafeaua aburinda, insa v-ati gandit ce minunata ar fi o combinatie intre cele doua produse?