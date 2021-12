Cinci bebeluși au venit pe lume de Crăciun la SJU Anul acesta, mai multe familii din Gorj au avut un dublu motiv de bucurie cu ocazia Craciunului: s-au bucurat de sarbatori și au devenit parinți! Despre bebelușii nascuți de Craciun se spune ca sunt norocoși și binecuvantați, iar parintii lor vor celebra, de acum incolo, altfel aceasta importanta sarbatoare. Pe 25 decembrie 2021, la Spitalul Județean de Urgența Targu-Jiu s-au nascut trei fetițe și doi baieței perfect sanatoși. Pe 26 decembrie 2021, a doua zi de Craciun, au venit pe lume inca patru bebeluși, toți fiind de sex masculin, iar de Sfantul Ștefan s-au mai nascut, pana in ora pranzului,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

