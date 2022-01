Stiri pe aceeasi tema

- Luni, in jurul orei 16:00, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat, in apropierea sediului IPJ Timiș de pe bd. Take Ionescu, un barbat, in varsta de 37 de ani. Acesta era urmarit, iar pe numele sau Judecatoria Sannicolau Mare a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea,…

- Un tanar din Sangeorz Bai s-a ales cu dosar penal pentru tainuire, dupa ce polițiștii de la Investigații Criminale au descoperit ca deține un autoturism in valoare de circa 18.000 de euro, care figureaza drept furat inca de anul trecut, din Marea Britanie. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore doi barbați, de 17 și 23 ani, din Cluj-Napoca, banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 23 noiembrie, polițiștii au fost sesizați de catre un conducator…

- Urmare a cercetarilor intr-un dosar penal care vizeaza savarșirea infracțiunii de talharie, fapta comisa in extravilanul comunei Milcovul, la data de 29 octombrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Focșani au reținut in cursul nopții trecute un tanar de 19 ani…

- Polițiștii efectueaza verificari pentru identificarea persoanelor banuite de comiterea unei talharii calificate. Aseara, la ora 21.11, Poliția Stramtura a fost sesizata prin 112 despre faptul ca o femeie de 76 de ani din localitate, a fost victima unei talharii. Ea a relatat polițiștilor faptul ca barbați…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei ai orașului Sebiș, au pus in aplicare cinci mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Gurahonț, pe numele a cinci barbați, condamnați pentru infracțiuni la regimul silvic.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din municipiul Timisoara, județul Timiș. La data de 29 octombrie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei minore de 14 ani. In cursul zilei…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 17 ani, disparuta din localitatea Gavojdia, județul Timiș. Azi, Diana Lacramioara Bozai a plecat din Centrul de Plasament din Gavojdia, iar pana in prezent nu a mai revenit. Fata are inalțimea…