- O singura noapte a petrecut in arestul IPJ Gorj barbatul reținut, luni seara, dupa ce ar fi mers in sediul Poliției Novaci și le-ar fi oferit agenților 200 de euro pentru a nu-i intocmi nepotului sau dosar penal. Acesta a fost pus sub control judiciar, marți, de procurorii Parchetului de pe…

- Cristinel Constantin Gae, un barbat din comuna Plenița din Dolj, a fost reținut, dupa ce a stropit cu benzina o batrana de 83 de ani și apoi i-a dat foc. „Mori, vrajitoareo”, a urlat individul in timp ce femeia ardea de vie. Ajunși la fața locului, polițiștii au descoperit ca și mama barbatului era…

- Doi dintre agresorii polițiștilor din Valcea batuți in timpul nopții de marți spre miercuri, dupa ce au urmarit un șofer fugar, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, transmite Mediafax.

- Reprezentantii Comunitatii Declic i-au inmanat, joi, procurorului general, o petitie semnata de 30.000 de cetateni. Oamenii cer o ancheta impartiala in cazul padurarului Liviu Pop, ucis in Maramures si mutarea anchetei, deoarece dupa mai bine de o luna, nu exista suspect in acest caz, scrie gandul.info…

- Polițiștii care au fost batuți crunt și raniți grav in timp ce se aflau in misiune au fost transportati la spital. Aceștia urmareau in trafic o mașina in care se aflau doua persoane de etnie roma cunoscute in zona ca persoane cu antecedente penale. Intamplarea s-a petrecut in satul Calina, comuna Prundeni,…

- Suspecții care i-ar fi batut pe cei doi polițiști din Valcea aflați in misiune au fost depistați in Slatina și se afla in custodia Poliției. Unul dintre agenții agresați a fost transferat la un spital din București, unde va fi operat, a declarat Monica Dajbog, purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor…

- Noul ministru al Internelor, Marcel Vela, a declarat, marti, ca va semna imediat documentele privind sanctionarea politistilor vinovati in desfasurarea actiunii de la Caracal. "Voi semna imediat documentele cu privire la acesti politisti (cei 15 ofiteri cercetati in cazul Caracal - n.r.). Este firesc…

- In cazul celor doi tineri ce au fost snopiți in bataie de șase indivizi in Scuarul Catedralei Chișinau a fost pornita o ancheta de serviciu, iar in aceasta dimineața a fost convocata o ședința la nivel de conducere a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratului General al Poliției (IGP).…