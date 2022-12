Sunt cinci ani de cand Regele Mihai a trecut in nefiinta, iar Patriarhia Romana a oficiat o emotionanta slujba de pomenire in memoria sa. Regele Mihai a fost uns cu Sfantul Mir la Catedrala Patriarhala la cea de-a doua domnie si tot de acolo a fost condus pe ultimul drum, in 2017.