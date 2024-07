Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu a fost achitat in prima instanța pentru obținerea pe nedrept de bani europeni prin prezentare de documente false sau incomplete, dupa ce s-a angajat ca „expert IT” la Școala Nationala de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Tribunalul București a reținut in motivarea de achitare…

- Criminalul Gheorghe Dinca a fost gasit inconștient in celula sa din penitenciarul Craiova. Colegii de celula i-au oferit primul ajutor. Criminalul Gheorghe Dinca a cazut inconștient in celula sa de la penitenciarul Craiova. Deținutul in varsta de 71 de ani a primit primul ajutor de la colegii de celula.”Monstrul…

- La cinci ani dupa tragedia din Caracal, din nefericire, istoria s-a repetat. O crima ingrozitoare ar fi avut loc intr-o comuna din județul Braila unde o femeie a murit in timp ce poliția batea la poarta.

- Ionuț Doldurea și Cosmin Stinga, patronii firmei Flagas SRL, care detine statia GPL care a explodat la Crevedia, in urma carora au murit 6 oameni, au fost trimisi in judecata de Parchetul General pentru distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru, neluarea masurilor legale de securitate si…

- Cei doi patroni ai statiei GPL din Crevedia, Ionut Doldurea si Cosmin Stanga, au fost trimisi in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunilor de distrugere din culpa si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, in legatura cu exploziile din 26 august 2023,…

- Ce pensie are Gheorghe DincaGheorghe Dinca a fost condamnat pentru rapirea, torturarea și uciderea tinerelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu in anul 2019. In ciuda acestei condamnari, statul roman ii platește o pensie de 1.000 de lei pe luna. Cu toate acestea, din aceasta suma, 30% este reținuta…

- Gheorghe Dinca, supranumit si "Monstrul din Caracal", primește pensie de la stat, chiar și in spatele gratiilor.Criminalul a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare, dupa ce a fost declarat vinovat pentru rapirea, torturarea și uciderea tinerelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, in anul 2019.Cu…

- Cosmin Stinga și Ionuț Doldurea, patronii firmei Flagas SRL ce opereaza stația GPL din Crevedia explodata in 2023, au depus marți prin intermediul avocaților o plangere penala impotriva a 3 pompieri comandanți ai intervenției. Cei doi sunt cercetați penal dupa explozia soldata cu doi morți și 56 de…