Ministerul Justitiei prezinta, luni, un bilant la implinirea a cinci ani de la operationalizarea Agentiei Nationale a Bunurilor Indisponibilizate: peste 5.367 bunuri identificate in 1419 cereri (ANABI a primit cereri de la 42 jurisdictii si a trimis cereri catre 74 de jurisdictii); lansarea in anul 2020 a primei Platforme on-line pentru organizarea licitatiilor apartinand unei institutii publice (total utilizatori unici: 181.996; 11,5% din afara Romaniei); 27.612 conturi bancare in administrare/evidenta cu o valoare totala a sumelor sechestrate in cuantum de 966.808.664 lei (echivalent 195.408.502…