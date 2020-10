Cinci ani de la #Colectiv: Deși s-au pronunțat condamnări la închisoare însumând 115 ani, nimeni nu este după gratii De-abia anul trecut, in decembrie, la patru ani de la tragedia din clubul Colectiv, instanța a pronunțat primele decizii intr-unul dintre cele mai controversate evenimente din istoria Romaniei de dupa 1989, in urma caruia 65 de tineri și-au pierdut viața. Judecatorii au cercetat, au adunat probe, au mers pe firul responsabilitaților pe care fiecare parte implicata le-a avut și au dat verdictul: 115 ani de inchisoare insumeaza pedepsele pronunțate in 2019. Cine se afla acum in spatele gratiilor? Nimeni. Patronii clubului au fost condamnați la cate 11 ani și 8 luni de inchisoare, fostul primar al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei emisiuni de la Antena 3, fostul premier, Victor Ponta a comentat modul in care autoritațile romane și președintele Klaus Iohannis gestioneaza pandemia de COVID-19. Fostul premier i-a criticat dur pe cei de la putere. Victor Ponta rupe tacerea: ”Azi mor 60 de oameni pe zi, nimeni nu e…

- Primarul ales al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone s-a folosit de dreptul la tacere, miercuri, in fata completului de apel din Dosarul „Colectiv”, la fel ca majoritatea inculpatilor din dosar. Un complet format din judecatorii Adina Pretoria Dumitrache si Andrei Viorel Iuga i-a intrebat pe fiecare…

- Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone - condamnat la opt ani și jumatate de închisoare în dosarul Colectiv și plecat din funcție dupa ce mii de oameni i-au cerut demisia în strada în urma tragediei din clubul Colectiv - comenteaza pe Facebook victoria sa la alegerile…

- Cristian Popescu Piedone, condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in cazul Colectiv, a caștigat Primaria Sectorului 5, conform rezultatelor provizorii centralizate de Biroul Electoral Central. Cristian Bacanu, candidat PNL susținut de USR-PLUS a recunoscut, luni dimineața, ca a fost…

- Dupa numararea a 89,103 voturi, reprezentand 94% din total, in conditiile unei prezente la vot de 94.799 votanti, reprezentand 38.35%, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone are cel mai bun scor in cursa pentru Primaria Sectorului 5, respectiv 27,25%. El este urmat de candidatul…

- Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 4, condamnat in prima instanta la 8 ani si sase luni de inchisoare in dosarul Colectiv, a postat un mesaj pe pagina de Facebook din care reiese ca a castigat un nou mandat de primar. Conform rezultatelor sondajelor de tip exit-poll, Piedone conduce…

- Curtea de Apel București judeca, vineri, 18 septembrie a.c., apelul din dosarul Colectiv. La aproape un an de la verdictul din prima instanța, astazi are loc primul termen de judecata. Procesul tragediei de la Colectiv s-a incheiat in prima instanța abia anul trecut. Judecatorii de la Tribunalul București…

- Se anunța un protest de amploare in toata țara. Angajații HoReCa vor protesta miercuri, in fața localurilor, in semn de nemulțumire fața de masurile impuse de Guvern ca raspuns la epidemia COVID-19. Patronii de hoteluri și restaurante, reuniți in organizația HORA, anunța un protest pentru miercuri seara.…