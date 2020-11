Stiri pe aceeasi tema

- Austriecii comemoreaza victimele atacului de la Viena in prima din cele trei zile de doliu national. Patru persoane au fost ucise si alte 22 au fost ranite de atacatorul Kujtim Fejzulai, austriac de origine nord-macedoneana, care a fost ulterior impuscat mortal de politisti. Viena a fost ferita in ultimii…

- Orice stat din Europa poate reprezenta o tinta terorista, avertizeaza SRI printr-o postare pe pagina de socializare a instituției. In Romania nivelul de alerta terorista ramane Albastru-Precaut, iar Serviciul Roman de Informatii coopereaza permanent atat cu partenerii institutionali interni din cadrul…

- Atentatele teroriste comise recent în Europa, în Franta (Paris, Nisa, Avignon) în luna octombrie si Austria (Viena), la 02.11.2020, confirma actualitatea amenintarii teroriste la adresa Europei, chiar si în conditiile în care continentul se confrunta cu o criza sanitara…

- UPDATE, ora 09:15 – O alta victima a atacului comis ieri la Viena a incetat din viata, a transmis marti agentia de stiri APA, bilantul victimelor atacului ajungand la patru civili si un agresor. Cotidianul Kurier a transmis, de asemenea, ca a patra persoana impuscata a incetat din viata, in afara de…

- Presedintele Klaus Iohannis le transmite insanatosire grabnica militarilor romani raniti intr-o misiune in Afganistan si le ureaza sa treaca cu bine peste aceste momente dificile. "Gandurile mele se indreapta astazi catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara…

- Ministrul de interne Gerald Darmanin a catalogat atacul cu maceta in care au fost ranite doua persoane langa fosta redacție Charlie Hebdo ca fiind un ”evident un act de terorism islamic”, scrie site-ul hotnews.ro, care citeaza AFP. ”Aceasta este strada unde a fost Charlie Hebdo, este modus operandi…

- Atacul cu cuțit în care au fost ranite doua persoane în fața fostului sediu Charlie Hebdo constituie ”evident un act de terorism islamic”, a declarat ministrul de Interne, Gerald Darmanin, la France 2, relateaza AFP. De asemenea, potrivit unei surse judiciare, alți cinci barbați…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider al PSD, si-a exprimat, vineri, solidaritatea fata de poporul american in ziua in care este cinstita memoria celor care si-au pierdut viata in atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. "Vreau sa imi exprim solidaritatea fata de poporul american…