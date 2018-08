Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii federali din New York ancheteaza daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a comis frauda fiscala in legatura cu afacerea sa de taximetrie, relateaza marti Wall Street Journal, citand persoane familiarizate cu investigatia, informeaza Reuters. Cohen,…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta au depistat un tanar care era urmarit international pentru savarsirea infractiunii de talharie, fapta comisa in Belgia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 iulie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale…

- Autoritatile din Rusia au arestat un expert in domeniul spatial, angajat Roskosmos, suspectat ca a dat unei tari din NATO informatii secrete privind rachetele hipersonice rusesti, relateaza BBC.

- Autoritatile franceze vor desfasura 110.000 de politisti si jandarmi in Franta cu ocazia zilei nationale (14 iulie) si a finalei Cupei Mondiale la fotbal ce are loc in Rusia, a anuntat vineri ministrul de interne francez Gerard Collomb, potrivit AFP, preluta de agerpres. ''Totul este pregatit…

- Autoritatile ruse l-au acuzat pe Evgheni Panov de posesie ilegala de armament militar cu intentia de a comite acte de subminare in peninsula Crimeea, anexata de Rusia in urma cu patru ani.Panov si un alt cetatean ucrainean, Andrei Zahtei, au fost arestati in Crimeea in urma cu doi ani sub…

- Un tribunal din Crimeea, peninsula anexata de Rusia, l-a condamnat la opt ani de inchisoare pe un cetatean ucrainean pentru sabotaj si detinere ilegala de arme, informeaza vineri dpa, care citeaza presa rusa. Autoritatile ruse l-au acuzat pe Evgheni Panov de posesie ilegala de armament…

- Grecia va expulza doi diplomati rusi si va interzice intrarea altor doi, considerand ca activitatile acestora sunt incompatibile cu statutul lor, potrivit editiei de miercuri a ziarului grec Kathimerini, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.La randul sau, Ministerul de Externe rus a anuntat…

- Autoritațile ucrainene au acuzat miercuri Moscova pentru uciderea ziaristului și scriitorului rus Arkady Babtchenko , un virulent critic al Kremlinului care a fost impușcat mortal la Kiev, unde traia in exil, scrie AFP.