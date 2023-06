Cinci ani de Glovo în România – cele mai importante cifre ale companiei La aniversarea a 5 ani pe piața din Romania, Glovo prezinta date despre evoluția companiei pe piața locala. Pentru anul in curs, compania anunța continuarea planului de consolidare a operațiunilor la nivel local. Primii cinci ani ai aplicației Glovo in Romania au insemnat o concentrare foarte mare pe indeplinirea obiectivului de expansiune și consolidare locala, astfel incat acum serviciul Glovo este disponibil in 75 de orașe din Romania, iar printre cele mai active orașe in care platforma opereaza se numara București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Numarul de parteneri Glovo a continuat… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Telekom Mobile ofera acces la 5G Nelimitat atat la cartela, cat și la abonament; In acest moment, tehnologia 5G este disponibila in București și in alte 10 orașe. Telekom Mobile ofera acces la tehnologia 5G in București (inclusiv Otopeni) și in alte zece orașe (Brașov, inclusivPoiana Brașov, Sibiu,…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Burgerului (28 mai), Glovo prezinta principalele obiceiuri ale romanilor referitoare la consumul de burgeri. In 2022, prin platforma Glovo, in Romania au fost livrați 9.229.640 de burgeri, acest preparat fiind pe primul loc in topul preferințelor utilizatorilor Glovo,…

- Revolut, super-aplicația financiara globala, marcheaza a cincea aniversare in Romania, prima sa piața dupa numarul de clienți retail și a doua ca marime la nivel global, dupa Regatul Unit. Daca in momentul lansarii Revolut oferea transferuri peer2peer (p2p) instant intre clienții sai și servicii de…

- Potrivit profit.ro , in București precum și-n alte 12 mari orașe din Romania, precum Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara, vor stabili zone cu nivel scazut de emisie. In urma lor, se vor institui atat restricții cat și/sau taxe pentru autovehicule. De altfel, potrivit…

- Orange Romania continua extinderea rețelei sale 5G la nivel național și, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritaților publice și companiilor din Oradea acces la cea mai buna experiența de conectivitate. In plus, clienții din Oradea beneficiaza de discounturi speciale de 100 euro pentru achiziția…

- Clienții Genius au de acum acces in timp real, direct in contul lor de client, la informații legate de economiile pe care le fac in cele patru aplicații de ecommerce- eMAG , Tazz, Fashion Days și Freshful. Astfel, utilizatorii pot vedea cat economisesc in fiecare dintre cele patru aplicații, dar și…

- Compania de ride-sharing Bolt a lansat categoria PET. Astfel, utilizatorii au de acum o categorie dedicata pentru momentele in care doresc sa calatoreasca alaturi de animalul de companie, opțiune disponibila in 11 orașe din țara. „Animalele de companie sunt membri importanți ai familiilor noastre și…

- „In anul 2022, municipiul Iasi a inregistrat 334.000 de turisti (sosiri turistice), fiind singurul oras de talie mare din Romania care a depasit criza generata de pandemia de COVID-19. In 2022 acesta a inregistrat un surplus de 23.000 de turisti fata de 2019, caz unic in peisajul oraselor mari din Romania!…