Ministerul Justitiei a anunțat implinirea a cinci ani de la operationalizarea Agentiei Nationale a Bunurilor Indisponibilizate, perioada in care au fost identificate peste 5.300 de bunuri identificate si peste 27.000 de conturi bancare, fiind pus sechestru pe aproape 200 de milioane de euro. Ministerul Justitiei prezinta, luni, un bilant la implinirea a cinci ani de la operationalizarea Agentiei Nationale a Bunurilor Indisponibilizate: peste 5.367 bunuri identificate in 1419 cereri (ANABI a primit cereri de la 42 jurisdictii si a trimis cereri catre 74 de jurisdictii); lansarea in anul 2020 a…