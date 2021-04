Stiri pe aceeasi tema

- In urma verificarilor pe teren, consilierii din cadrul Direcției de Mediu a Primariei Municipiului Timișoara, au aplicat luna trecuta cinci sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 12.500 lei, ca urmare a nerespectarii prevederilor HCL 189/2020. In Timisoara, persoanele fizice, juridice și fizice…

- Politistii si reprezentanți ai Direcției de Sanatate Publica au efectuat, sambata, mai multe controale la mai multe societați comerciale din zona Herastrau. In urma verificarilor, clubul Bamboo a fost inchis, potrivit unui anunt facut de primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, Si in cazul clubului Loft…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a declarat focar in supraveghere la Direcția de Evidența a Persoanelor din cadrul Primariei Timișoara. Acolo au fost confirmate cinci cazuri de infectare cu noul virus SARS-CoV-2. „Programul cu publicul al Direcției nu va fi afectat, se va lucra in regim normal, fiind…

- Cele trei focare de COVID-19 au fost identificate de DSP la o cresa, o gradinita cu program prelungit si la o fabrica din Timisoara, un focar din Jimbolia fiind inchis. In total, in judet au ramas active 11 focare COVID-19, cu 172 persoane testate pozitiv, potrivit Agerpres. In plus, miercuri, primarul…

- Documentațiile legate de urbanism vor ieși pe poarta Primariei Timișoara cu mai multa intarziere in urmatoarea saptamana, pentru ca intreaga directie de specialitate a fost afectata de Covid 19. Inclusiv șefa Direcției de Urbanism a fost infectata, mare parte din personal este, de asemenea, afectata,…

- Ca urmare a exprimarii unei ingrijorari din partea unitatilor de invatamant cu privire la modul de raportare al testelor rapide antigen SARS CoV-2, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Platforma dsp.g4d.ro a fost creata si implementata de DSPMB in colaborare…

- La sala de sport a fostului liceu ”Oltchim” demareaza miercuri distribuirea produselor de igiena si a ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeana. Desi are aproape 6.400 de potentiali beneficiari, municipiul Ramnicu Valcea a primit doar 950 de pachete. Incepand cu data de 10.02.2021, Primaria Municipiului…

- La doua zile dupa producerea incendiului din zona industriala, la S.C. ROMRECYCLING S.R.L., o echipa de comisari din cadrul GNM-CJ Buzau a efectuat acolo o inspecție neplanificata, in vederea verificarii respectarii legislației de mediu in vigoare inclusiv a modului de depozitare a deșeurilor, cat…