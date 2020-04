Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi frumoasa in urmatoarele doua zile in județul Alba, dar duminica, 19 aprilie, in ziua de Paște, sunt anunțate ploi. Temperaturile maxime vor fi, in acest weekend, de 22 de grade Celsius. Duminica, vremea se mai racește cu cateva grade. Citește și URARI DE PASTE 2020 Mesaje și FELICITARI…

- Ministrul Marcel Vela a anunțat, marți seara, ca Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxa Romana sa imparta Lumina de Inviere și prescurile de Paște, iar Lumina va fi distribuita inclusiv spitalelor și centrelor sociale și de carantina din toata țara. „In aceasta seara nu voi anunta o noua Ordonanta…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorii de Paște. In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele. Citește și URARI DE PASTE 2020 Mesaje și FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de Sarbatori Programul de…

- Credinciosii intra in ultima saptamana a Postului Pastilor, numita Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare. Fiecare zi din aceasta saptamana are o semnificatie speciala in desfasurarea evenimentelor premergatoare Invierii Domnului. Din seara de Florii, pana in Vinerea Mare, in biserici se savarsesc deniile.…

- Politia Romana face cateva precizari pentru populatie in contextul apropiatelor sarbatori pascale. Intr-o postare pe pagina de Facebook, Politia Romana arata ca cetatenii pot merge sa isi cumpere carne de miel pentru Paste, dar recomanda sa aiba la ei cartea de identitate si declaratia pe proprie raspundere.…

- Seful statului i-a indemnat pe romani sa ramana acasa de Paste. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului acum duminica si pot sa va spun ce o sa fac eu: O sa stau acasa impreuna cu sotia mea, Carmen. Vom fi numai noi doi. Nu vom merge la biserica. Nu vom merge sa luam lumina. Nu vom invita…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut un apel, vineri, catre romanii din strainatate sa nu vina acasa de Paste, informeaza AGERPRES . “Se apropie cu pasi repezi cele mai importante sarbatori crestine. Sunt sarbatori ale luminii, ale comuniunii, ale solidaritatii si bunatatii, pe care oamenii le celebreaza…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut, astazi, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. „Am intrat, de cateva zile, in cea mai grea etapa a acestei complicate perioade generate de epidemia de coronavirus. Este o etapa pe care, prin masurile restrictive luate din vreme, am reușit sa o…