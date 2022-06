Stiri pe aceeasi tema

- Liceele din Carei vor participa maine, 16 iunie 2022, alaturi de angajatori locali, la primul Targ comun al locurilor de munca organizat de catre Primaria Carei. Alaturi de liceele careiene vor fi prezenți și elevi din Nyrbator, angajatorii locali dorind probabil sa atraga și forța de munca din Ungaria.…

- In perioada 9-12 iunie, respectiv 16-19 iunie 2022, orașul Carei va gazdui un eveniment tip INFO-TRIP, destinat influencerilor din Romania și Ungaria. Info Trip-ul reprezinta a doua acțiune importanta inclusa in proiectele derulate anul acesta, la Carei, in scopul redresarii turismului local. Descrierea…

- Platim din bani publici tot felul de agramați la Primaria Carei. Nici macar un anunț corect nu sunt in stare sa scrie sau sa dea la corectat la cei care stapanesc limba romana. Cu alte cuvinte avem in administrațiile publice angajați care nu stapanesc limba oficiala a țarii, limba romana. Corect era…,,…

- Primaria Carei anunța ședința de Consiliu Local in data de 23 mai 2022 dar nu face cunoscute pe site proiectele de hotarare de pe Ordinea de Zi așa cum ar fi legal. Platim cu salarii generoase un administrator de site dar acesta se ocupa de cu totul alte probleme. La fel ca și consilierul primarului…

- Primaria Carei nu se dezminte și trateaza cu dispreț careienii afectați de cumplita explozie din data de 27 februarie 2022 de la ora 7,30 dimineața. Pe pagina oficiala nu apare nicio informație legata de rezultatul expertizei și nici pe site-ul oficial. Obraznicia și tupeul sunt cu atat mai mari cu…

- Anunțul pentru postul vacant de economist publicat la data de 5 mai 2022 pe site-ul Primariei Carei nu este distribuit și pe pagina oficiala așa cum procedeaza primariile care se respecta și nu au nimic de ascuns. Se pot depune dosare de inscriere la concursul pentru postul de consilier-economist cu…

- Miercuri, 13 aprilie 2022, de la ora 18.00, la Castelul Karolyi din Carei va avea loc un concert pascal extraordinar susținut de Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare. Preț bilet: 20 lei. Biletele se gasesc la biroul Centrului Cultural Carei. Pentru fiecare concert la Carei, Filarmonica din…

- Atragem atenția celor care iau de buna orice informație postata pe pagina Primaria Carei ca explozia devastatoare de la blocul din Piața Avram Iancu a avut loc la data de 27 februarie 2022 și nu la data de 27 martie cum eronat apare. Nu este pentru prima data cand informațiile aparute pe pagina Primaria…