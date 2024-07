Organizatorii ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice au generat o serie de controverse, inclusiv in comunitațile creștine, dupa ce o scena din spectacol a evocat asemanari cu faimoasa pictura „Cina cea de Taina” a lui Leonardo da Vinci. Primele urmari au și aparut: un mare sponsor american și-a retras reclamele. Cina cea de taina de […] The post Cina cea de taina de la Jocurile Olimpice. Au aparut primele consecințe: un mare sponsor american și-a retras reclamele appeared first on Puterea.ro .