- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca rata de infectare luata in calcul pentru modul de functionare al unitatilor de invatamant va fi cea transmisa vineri. El a precizat ca in cazul in vineri rata de infectare intr-o localitate este de 5,99, iar luni 6,01 se respecta rata de infectare…

- UPDATE – Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca rata de infectare cu noul coronavirus luata in calcul pentru modul de functionare al scolilor in urmatoarea saptamana va fi cea din ziua de vineri. ‘Rata de infectare luata in calcul pentru modul de functionare va fi rata de infectare…

- Acord de vaccinare al parintilor pentru copii Consiliul National al Elevilor agreeaza varianta invatamantului online la o incidenta de peste 6 la mie Deschiderea anului scolar va avea loc in 13 septembrie cu prezenta fizica pentru toti elevii, iar parintii isi vor exprima sau nu acordul de vaccinare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca s-a agreat de principiu ca elevii nu vor mai purta masca la orele de educație fizica, nici in interior nici in exterior. O decizie finala nu a fost luata inca. Daca nu se poate organiza ora de sport fara masca de protecție, atunci ora de educație…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca este in favoarea deschiderii noului an scolar cu prezenta fizica pentru toti elevii. „Neavand niciun glob de cristal si neavand nici competente sanitare, pot sa va spun ca scoala va incepe fizic, cu prezenta fizica in data de 13 septembrie. Am stabilit…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa modul in care elevii vor reveni la școala din 13 septembrie. Ministrul a transmis ca nu se va renunța la masca de protecție și ca se vor respecta in continuare masurile de protecție.Școala va incepe pe 13 septembrie…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca sustine deschiderea anului scolar 2021-2022 cu prezenta fizica pentru toti elevii, fara scenarii de functionare bazate pe rata de infectare din localitati. Cimpeanu sustine ideea transformarii unor cabinete medicale scolare in centre de vaccinare anti-COVID,…

- Reprezentanții celor mai multe universitați din Romania iși doresc ca noul an universitar sa inceapa cu prezența fizica a studenților și profesorilor, anunța Consiliul Național al Rectorilor (CNR), dupa reuniunea care a avut loc intre 25 și 27 iunie, la Cluj-Napoca, potrivit Agerpres care citeaza un…