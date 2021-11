Stiri pe aceeasi tema

- In toate localitațile cu rata de infectare sub 3 la mia de locuitori, indiferent de rata de vaccinare a personalului din invațamant, școlile și gradinițele vor fi deschise cu prezența fizica de luni, 22 noiembrie, dupa ce va fi modificat ordinul comun al miniștrilor Sanatații și Educației, a anunțat…

- Afterschool-urile vor funcționa dupa aceleași reguli ca școlile și gradinițele, prevazute in ordinul comun Sanatate - Munca - Educație, potrivit hotararii CNSU de luni, a anunțat ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu.

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca va propune ca in localitatile unde incidenta de infectare cu SARS-CoV-2 este sub 3 la mia de locuitori sa se poata desfasura cursuri cu prezenta fizica si in scolile si gradinitele care au o rata de vaccinare a personalului de sub…

- Școlile și gradinițele se vor mai redeschide cu prezența fizica doar sub pragul de 6 la mie, rata de infectare la nivel național, potrivit programului de Guvernare al Cabinetului Ciuca, depus in Parlament sambata. Documentul propune ca o eventuala deschidere sa aiba loc pe „scenariile stabilite prin…

- Sub presiunea valului uriaș de infectari, autoritațile ar urma sa decinda intrarea in vacanța pentru elevi și preșcolari, timp 3 saptamani, incepand de luni, 25 octombrie. Președintele Klaus Iohannis, premierul interimar Florin Cițu, ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, ministrul interimar…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca, in afara situatiilor generale cunoscute, cursurile se pot desfasura online daca scoala solicita acest lucru insa in anumite situatii. ‘Situatia este diferita intre o scoala in care rata de infectare este de peste 6 la mie si o scoala…

- Sorin Cimpeanu, ministrul demis al Educatiei, a facut luni precizari despre trecerea in online a școlilor. El a precizat ca in cele 17.632 de școli din Romania exista doua reguli generale, „ușor ințelese” si „respinge categoric fuga de raspundere din partea directorilor”, informeaza Antena3 . Sorin…