Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat joi ca scoala va putea sa inceapa cu prezenta fizica a doua zi dupa ce rata de infectare dintr-o localitate a coborat sub pragul de 3 la mie.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat joi ca scoala va putea sa inceapa cu prezenta fizica a doua zi dupa ce rata de infectare dintr-o localitate a coborat sub pragul de 3 la mie.

- Peste 2.600.000 de elevi din peste 16.000 de unitati de invatamant sunt asteptati de luni in salile de curs, asta in timp ce 1.800 de unitati de invatamant vor continua cursurile in sistem online. Noua lista vine dupa ce Ministerul Educatiei a decis zilele trecute ca in localitatile in care incidenta…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri ca a solicitat Ministerului Sanatații elaborarea de proceduri pentru ca profesorii sa știe cum se administreaza testelor pe baza de saliva pentru Covid-19. Intr-o declarație de presa, el a subliniat ca testele nu pot fi administrate doar de cadre…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a cerut Ministerului Sanatatii elaborarea unei proceduri de administrare a testelor de saliva astfel incat profesorii sa aiba un minim de instructaj in privinta administrarii testelor pe baza de saliva, deoarece aceste reguli tin strict de domeniul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi seara, ca vacanta elevilor nu va fi prelungita, iar cursurile se vor relua fizic, acolo unde acest lucru va fi posibil. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi seara, ca se are in vedere un prag de vaccinare de 60% in randul personalului scolii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi seara, ca se are in vedere un prag de vaccinare de 60- in randul personalului scolii pentru ca orele sa se poata desfasura cu prezenta fizica. Decizia finala va fi anuntata in cursul zilei de vineri. Sorin Cimpeanu a precizat ca 54- dintre scolile…

- Ministrul interimar al Educației a anunțat și a cui a fost propunerea reluarii cursurilor cu prezența fizica la finalul semestrului intai și cum se va proceda pentru aplicarea acestei masuri in siguranța.„Elevii de gimnaziu și liceu din școlile publice se vor intoarce la școala cu prezența fizica de…