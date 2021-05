Stiri pe aceeasi tema

- Decizia privind renuntarea la purtarea mastii de protectie sanitara in curtea scolilor ramane la latitudinea fiecarei unitati de invatamant, conditia fiind asigurarea unui program decalat pentru evitarea aglomerarilor, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, potrivit Agerpres. Sorin Cimpeanu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat ca va initia modificarea ordinului comun Educatie-Sanatate privind functionarea scolilor, in sensul in care data de referinta sa fie considerata ziua in care rata de infectare se modifica in raport cu pragul de 1 la mie. „Conform ordinului comun al ministrilor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a susținut o conferința de presa, in condițiile in care rata de infectare din București a depașit indicele de 6 la mia de locuitori, iar Premierul Cițu a anunțat ca școlile din Capitala raman deschise. Principalele declarații ale ministrului Educației: Suntem in…