Cîmpeanu: Propun cursuri cu prezenţă fizică în localităţile cu rata de infectare COVID sub 3 la mie Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca va propune ca in localitatile unde incidenta de infectare cu SARS-CoV-2 este sub 3 la mia de locuitori sa se poata desfasura cursuri cu prezenta fizica si in scolile si gradinitele care au o rata de vaccinare a personalului de sub 60%. „In masura in care autoritatile sanitare sunt de acord, voi propune urmatorul lucru: in localitatile in care rata de incidenta este mai mica de 3 la mie sa se poata renunta la acest prag minim de vaccinare. In acest fel, vom putea da posibilitatea acelor localitati din mediul rural in care nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reguli noi pentru deschidere scolilor in format fizic, propuse de ministrul interimar al Educatiei. Sorin Cimpeanu a propus ca in localitatile in care rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 este mai mica de 3 la mie sa se renunte la pragul minim de vaccinare de 60% pentru personalul didactic si copiii…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca va propune ca in localitatile unde incidenta de infectare cu SARS-CoV-2 este sub 3 la mia de locuitori sa se poata desfasura cursuri cu...

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca școlile și gradinițele cu rata de vaccinare de peste 60% a personalului incep, luni, cursurile fizic. Iar, puțin peste jumatate dintre acestea, 54%, se incadreaza in acest prag. „In foarte scurt timp va fi validata propunerea, ordinul…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat unitațile de invațamant sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%. Elevii vor fi testați de doua ori pe saptamana, insa abia din 21 noiembrie, cand testele…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, urmeaza sa anunte vineri modul in care vor functiona scolile incepand de saptamana viitoare. Cimpeanu a declarat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat scolile sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%.…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, urmeaza sa anunte vineri modul in care vor functiona scolile incepand de saptamana viitoare. Cimpeanu a declarat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat scolile sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%.…

- Sunt județe din Romania in care rata de vaccinare a ajuns la 90% a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In minister, in schimb, doar 66% dintre angajați s-au vaccinat. Cimpeanu a mai spus ca, de astazi, fiecare școala trebuie sa-și afișeze pe site rata de vaccinare. Toate inspectoratele școlare…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, joi, o sedinta de lucru privind inceperea noului an scolar, la care au participat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, si ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Dupa ședința, șeful statului a facut o declarație de presa.