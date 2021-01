Cîmpeanu: Nu sunt de acord cu forma planurilor-cadru pentru liceu Nu sunt de acord cu forma planurilor-cadru pentru liceu propuse pentru profilul teoretic, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, in cadrul Forumului Bunei Guvernari Locale in Educație. “Sunt probleme curente ca planurile-cadru, lansate in dezbatere publica. Cei care au lucrat la ele ințeleg ca nu mai sunt de acord cu forma lor, nici eu nu sunt de acord cu forma lor pe filiera teoretica. Adunam propuneri sa vedem cum le armonizam intre ele, apoi trebuie sa lucram pe fiecare disciplina”, a spus Cimpeanu. Planurile-cadru pentru liceu au fost lansate in dezbatere publica pe 5 ianuarie .… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis a ieșit sa spuna nimic. Ba ca incepe școala pe 8 februarie, ba ca nu va incepe daca e ca acum. Daca nu, mai așteapta. Dupa ce s-a vazut la Cotroceni cu Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, Șeful Departamentului…

- Revenirea elevilor in bancile școlilor, prevazuta pentru 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea, devine un subiect de dezbatare intre Ministerul Educație și Ministerul Sanatații.”Nu cred ca s-ar putea deschide școlile in 8 februarie”, a declarat medicul Andreea Moldovan, recent numita secretar…

- Cunoscutul fizician Cristian Presura spune ca "in ritmul spre care ne indreapta" noul plan-cadru propus, "popularizatorii de știința vor lupta fața de conspirațiile despre cip și 5G, in loc sa prezinte descoperiri".

- Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație, a lansat in dezbatere publica proiectele planurilor-cadru pentru invațamantul liceal și profesional, care vor intra in vigoare gradual, incepand cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022.Acestea au fost elaborate in ...

- Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație, lanseaza in dezbatere publica proiectele planurilor-cadru pentru invațamantul liceal și profesional , care vor intra in vigoare gradual, incepand cu clasa a IX-a a anului școlar 2021 - 2022. Acestea au fost elaborate in…

- Guvernul de coaliție PNL-USR-PLUS-UDMR urmeaza sa-și numeasca miercuri noii reprezentanți in teritoriu. Proiectul pentru modificarea statutului prefecților din inalt funcționar public in demnitar a fost deja discutat in prima lectura in ședința de Guvern de saptamana trecuta, in 30 decembrie 2020,…

- Ministrul a precizat ca, deși prelungirea se putea face pana la finalul anului școlar, a refuzat, pentru ca dorește deschiderea cat mai repede a școlilor.„Avem maine (miercuri – n.red.) ședința de guvern. Vom avea o ordonanța de urgența prin care putem sa continuam invațamantul online. Așa cum am inceput…

- Educația lasata pe mana unui traseist politic. Sorin Cimpeanu a mai ocupat acest portofoliu sub sigla PSD. Acum, mandru liberal, nu ințelege atacurile opiniei publice. Articolul Educația lasata pe mana unui traseist politic. Sorin Cimpeanu, noul ministru al Educației, atacat de USR PLUS, dar și de opinia…