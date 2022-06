Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a exclus, joi, un examen de treapta la finalul celui de-al doilea an de studiu in invatamantul liceal, mentionand insa ca va exista o „adaptare a accesului” in liceu, solutiile regasindu-se in noua lege a invatamantului preuniversitar. „Examenele de treapta erau doua: pentru acces in clasa a IX-a si pentru a acces in clasa a XI-a. Nu ne gandim la doua examene de treapta, dar ne gandim la o adaptare a accesului in invatamantului liceal. Aceste lucruri sunt deja reflectate in draftul legii invatamantului preuniversitar, care va fi facut public. Atunci veti vedea…