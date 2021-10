Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni, ca scolile se vor inchide in momentul in care, prin ordine de carantinare, se va face aceasta precizare expresa. Potrivit ministrului, miercuri va fi prezentata o situație referitoare la numarul de clase unde orele in format fizic au fost suspendate…

- De astazi, incep controale in școli, anunța ministrul Educației. Respectiv, se verifica respectarea normelor sanitare in vigoare. Se intampla in timp ce testele de saliva pentru elevi și profesori, care vor fi folosite in școala, sunt inca la stadiul de promisiune. Ministerul Educației așteapta, la…

- Școlile vor ramane deschise fara sa se mai faca raportarea la rata de infectare, așa cum este acum, fiind luat ca referința pragul de 6, iar decizia privind trecerea in online va fi lasata la latitudinea conducerii fiecarei școli, in funcție de numarul de cazuri COVID-19 din unitatea de invațamant,…

- Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a prezentat miercuri, 29 septembrie, un scenariu in care functionarea scolilor sa nu mai depinda de incidența COVID, a informat Agerpres . Mai precis, dupa depasirea pragului de 6 infectari la mia de locuitori, doar clasele sau școlile in care sunt cazuri de coronavirus…

- Sorin Cimpeanu a anunțat ca pana vineri Ministerul Educației va decide daca școlile vor continua cu prezența fizica sau vor trece in online daca rata de infectare trece de 6 la mie, in condițiile in care Bucureștiul este aproape de acest prag. Intr-un interviu acordat marți pentru Digi24, ministrul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si cel al Sanatatii, Ioana Mihaila, au facut public ordinul comun cu masurile sanitare valabile in noul an scolar. Mai este nevoie de avizul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pentru ca masurile sa devina efective

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a afirmat joi, in contextul discuțiilor pentru inceperea noului an școlar, ca „nu vor exista niciun fel de restricții” pentru cei nevaccinați impotriva Covid-19, dar vor exista unele avantaje pentru cei vaccinați, fara a detalia care ar putea fi acestea. „Nu vor…

- Ministrul Educației spune ca Departamentul pentru Situații de Urgența deja a votat aceasta varianta, și ca modificarile pot fi date doar de o evoluție negativa a situației epidemice din țara.„Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica. Motivele sunt clare. In școli s-au respectat regulile…