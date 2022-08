Cîmpeanu: Nu are legătură toaleta în curte cu calitatea educației „Trebuie sa ințelegem ca nu are legatura toaleta in curte cu calitatea educației, din moment ce mulți dintre noi am facut performanța invațand in aceste școli, cred ca este o dovada, dar ea trebuie rezolvata”, a spus ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, la inceputul ședinței de Guvern. Acesta a menționat ca erau peste 2.000 de școli cu grupuri sanitare neconforme, in urma cu 3-4 ani. „Daca autoritațile locale vor folosi finanțarea acordata prin bugetul Ministerului Educației, vom ramane cu 100 de școli”, a completat ministrul. Citește integral pe Edupedu.ro. The post Cimpeanu: Nu are legatura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

