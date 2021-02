Stiri pe aceeasi tema

- Școlile din Romania se vor redeschide incepand de luni, cand va incepe semestrul al doilea, iar Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat miercuri decizia care include cele trei scenarii in baza carora vor fi deschise unitațile de invațamant, in funcție de rata de infectare din fiecare…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca o decizie privind redeschiderea școlilor cu prezența fața in fața va fi luata marți, 2 ebruarie. Principalele declarații: ”Maine, 2 februarie, va avea loc discuția anunțata inca din data de 14 februarie cu privire la decizia de deschidere a școlilor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a subliniat, intr-o intervenție televizata, ca situația este in atenția mai multor instituții cu atribuții in domeniul sanatații, iar evaluarea finala va fi facuta saptamana viitoare. Sorin Cimpeanu: Interesul major pentru deschiderea scolilor se pastreaza. Aceste…

- Școlile raman in regim de invațamant online cel puțin pana pe 8 februarie, decizia fiind inclusa intr-o hotarare de vineri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența.”Printre prevederile din aceasta hotarare menționam propunerea suspendarii activitaților care impun prezența fizica a preșcolarilor…

- Ministrul Educației a anunțat ca o situație despre cați profesori sunt dispuși sa se vaccineze va fi gata la jumatatea lunii ianuarie.„Am cerut in intreg sistemul de educație, prin inspectoratele școlare și universitați, situatia personalului didactic, auxiliar nedidactic care are disponibilitate de…

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a spus ca trebuie sa se consulte cu specialiști în epidemiologie pentru ca a vedea daca școlile se redeschid la data de 11 ianuarie. De asemenea, ministrul a mai spus ca s-au prioritizat gradinițele și învațamântul…

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a decis luni, 7 decembrie, ca școlile și gradinițele sa ramana inchise... The post Școlile și gradinițele raman inchise pana in ianuarie 2021. Elevii fac cursuri online și in urmatoarele doua saptamani appeared first on Renasterea banateana .

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) propune, pentru limitarea raspândirii pandemiei de Covid19, ca de luni masca sa fie obligatorie pe tot teritoriul tarii, sa fie instituite restrictii de circulatie noaptea, cursurile în învatamântul…