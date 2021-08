Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca vineri va avea loc o intalnire la Guvern pe tema masurilor pentru inceperea noului an școlar pe 13 septembrie, iar o ipoteza luata in calcul este aceea ca elevii vaccinați sa poata continua sa mearga fizic... The post Cimpeanu: Ipoteza – la apariția unor cazuri confirmate intr-o clasa, elevii care nu sunt vaccinați trec obligatoriu in online, cei vaccinați pot continua orele fizic appeared first on Renasterea banateana .