Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce se afla la Ploiești, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a afirmat ca situația cu privire la profesorii care nu s-au vaccinat, creeaza mai multa presiune pe minister din partea parinților. Acest a mai adaugat totodata ca vaccinarea este un act voluntar dar și unul de responsabilitate. Profesorii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, azi, la Ploiesti, ca programul de ore remediale va fi extins si pe parcursul intregului an scolar 2021 – 2022, pentru recuperarea pierderilor educationale inregistrate pe fondul pandemiei. Cimpeanu a precizat ca propunerea in acest sens va fi facuta in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a afirmat marți ca exista o presiune din partea a tot mai mulți parinți ca școala sa se reia doar cu prezența profesorilor vaccinați, in timp ce profesorii nevaccinați sa predea online, potrivit Hotnews . „Va impartașesc o experiența din ceea ce primesc eu ca ministru…

- ”Va impartașesc o experiența din ceea ce primesc eu ca ministru și ministerul. E o presiune din ce in ce mai mare din partea parinților de a solicita reluarea școlii cu prezența fizica doar cu cadrele didactice vaccinate. Sunt din ce in ce mai mulți acei parinți. Sigur, exista probleme de confidențialitate…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, marti, la Ploiesti, ca vaccinarea este un act voluntar, dar si unul de responsabilitate, aratand ca in familia sa sunt trei cadre didactice, toate fiind imunizate impotriva noului coronavirus. "Vaccinarea este singura solutie, cred ca pentru oricine…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a susținut marți, intr-o conferința desfașurata la Ploiești, ca exista o “presiune din ce in ce mai mare din partea parinților” ca reluarea școlii cu prezența fizica sa fie “doar cu cadrele didactice vaccinate”. El a spus ca aceasta opțiune ridica probleme, “dar,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca programul de recuperare a cursurilor pierdute in perioada de predare online va continua si in cursul anului scolar viitor, insa acestea urmeaza a fi realizate numai cu prezenta fizica a elevilor. Cimpeanu precizeaza ca va inainta o propunere in acest…

- V. S. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, va fi prezent astazi la Ploiești. Acesta va participa la ediția de Prahova a Campaniei Naționale „Vaccinare și testare pentru invațare”, derulata in perioada 8-29 aprilie, care vizeaza informarea elevilor, a studenților, a cadrelor didactice și a parinților,…