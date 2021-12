Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat astazi, 30 decembrie 2021, Programul national de reducere a abandonului scolar, care va beneficia de o finantare de 543 de milioane de euro, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu la finalul Sedintei de Guvern. Hotararea de Guvern privind reducerea abandonului scolar adoptata…

- In sedinta de Guvern de joi vor fi aprobate mai multe tinte prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si care trebuie sa intre in vigoare pana la finalul anului, conform calendarului, printre care masuri pentru combaterea abandonului scolar, imbunatatirea transportului feroviar…

- Ovidiu Puiu, senator PSD de Argeș: ”PNRR-ul a intrat in linie dreapta, dar guvernul merge tot mai stramb! In 28 octombrie, Consiliul UE a dat aviz favorabil pentru Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, ceea ce inseamna ca implementarea propriu-zisa incepe chiar de azi. N-am mai vazut…

- Președintele Klaus Iohannis avut consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului prim-ministru. Șeful statului a discutat, pe rand, cu reprezentanții PNL, PSD, USR, AUR, UDMR și ai minoritaților naționale. La final, seful statului a decis ca Dacian Ciolos sa fie premier. Klaus Iohannis,…

- Marcel Ciolacu a spus care sunt cele 10 condiții cu care va participa la negocierile pentru un nou guvern. Guvernul de specialiști ar urma sa conduca Romania in perioada noiembrie 2021- martie 2022. Cele 10 condiții ale PSD pentru guvernul de specialiști sunt: 1. Plafonarea prețurilor la energie 2.…