- Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat pentru HotNews.ro ca sunt șanse ca din 8 noiembrie, cand elevii de la stat reiau cursurile dupa vacanța impusa de doua saptamani, sa se intre in școala online. Intrebat daca exista șanse ca din 8 noiembrie școala sa inceapa online, Cimpeanu…

- In ciuda tsunamiului de noi infectari COVID ministrul Educației opteaza pentru școala cu prezența fizica: „Invatamantul online nu este o solutie” In ciuda tsunamiului de noi infectari COVID ministrul Educației opteaza pentru școala cu prezența fizica: „Invatamantul online nu este o solutie” Elevii din…

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca, deși exista cazuri de imbolnavire cu Covid in randul elevilor și profesorilor, media infectarilor in școala este sub media naționala. Acesta a precizat ca viteza de crestere a numarului de infectari a scazut in aceasta saptamana, motiv pentru…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca, in afara situatiilor generale cunoscute, cursurile se pot desfasura online daca scoala solicita acest lucru insa in anumite situatii. ‘Situatia este diferita intre o scoala in care rata de infectare este de peste 6 la mie si o scoala…

- Ce spune ministrul Educației despre masca de protecție la școala. Condițiile pentru predarea online Masca de protectie este „absolut necesara” in interior, fiind cea mai importanta masura de protectie impotriva noului coronavirus, iar vaccinarea poate pune capat acestei crize sanitare, a declarat luni…

- Școala ar putea trece in online din octombrie, este anunțul facut de ministrul Educației. Se va ajunge la acest scenariu, mai devreme decat sperau atat elevii, cat și parinții, din cauza tendinței actuale de crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2. Sorin Cimpeanu considera ca in luna octombrie…

- Apariția unui caz de infectare cu coronavirus intr-o clasa va duce automat la trecerea la invațamant online, cu excepția situației in care toți elevii vor accepta sa se testeze, a anunțat marți ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, intr-un briefing de presa la Guvern, potrivit Hotnews . „In cazul apariției…

- Potrivit lui Cimpeanu, elevii care au contraindicatii certificate medical vor avea in continuare acces la invatamantul online dupa inceperea anului scolar 2021-2022. "Pandemia nu s-a incheiat si vor avea in continuare acces ( la invatamantul online - n.r.) acei elevi care au comorbiditati sau care au…