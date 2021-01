Cîmpeanu: Elevii şi profesorii cu certificat medical vor avea acces la învăţarea online El a precizat insa ca elevii care au vulnerabilitati, in baza unui certificat medical, pot face invatare online, la fel si cadrele didactice cu vulnerabilitati pot preda online, daca au certificat medical. „Elevii care au vulnerabilitati, certificatul medical, cu siguranta vor avea acces la invatarea online. Cadrele didactice pot avea vulnerabilitati si cu certificat medical vor putea sa predea online, asta in cazul in care nu vor exista si in c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

