- Direcția de Sanatate Publica este organismul care face ancheta epidemiologica, iar elevii care lipsesc de la scoala la aparitia unui caz de coronavirus in clasa pot fi notati ca absenti, a anunțat, luni seara, la Digi 24, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, informeaza News.ro . Ministrul Educației…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni seara, ca ordinul comun al ministrului Educatiei si ministrului Sanatatii prevede foarte clar ca DSP este organismul care face ancheta epidemiologica, iar cei care lipsesc de la scoala la aparitia unui caz in clasa pot fi notati ca absenti. Sorin…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, ca, in cel mult trei saptamani, va fi deblocata procedura de achizitie pentru testele de saliva in scoli, precizand ca elevii de gimnaziu si de liceu si-ar putea administra aceste teste in unitatea de invatamant, sub supravegherea profesorului.…

- Sorin Cimpeanu a vorbit public despre revenirea elevilor in banci și odata cu intervenția sa a avut și o replica dura pentru școlari. Ministrul Educației spune ca pandemia i-a facut pe elevi sa fie mult mai comozi, astfel ca acum mersul la școala a ajuns sa ii deranjeze, lucru care, subliniaza el, nu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni ca școlile vor relua cursurile de lunea viitoare, 8 noiembrie. Acesta a precizat ca o decizie finala privind prezența fizica sau predarea online va fi luata la finalul saptamanii. „In data de 8 noiembrie, școala va incepe. Exista o anexa in care s-au…

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a transmis luni, ca elevii se vor întoarce la școala în data de 8 noiembrie. Vineri se va anunța daca elevii se vor întoarce fizic la ore dupa vacanța forțata de doua saptamâni sau în urma creșterii…