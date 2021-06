Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, susține ca este nevoie de educație sexuala in școli. Conform ministrului, problema poate fi transata „cu intelepciune si cunoscand realitatile”. „Se poate transa cu intelepciune si cunoscand, mai cu seama, realitatile. Am primit inainte sa intru in emisiune un mesaj de la o invatatoare din Sibiu, care imi spunea cam cum se intampla lucrurile in realitate in acel mediu in care mai toti elevii pe care ii are dorm in aceeasi camera cu parintii, cu fratii lor. (…) Acolo avem intr-adevar acele mame extrem de tinere, acolo avem o lipsa de educatie sexuala atat la…