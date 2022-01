Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta joi, 9 decembrie, in a doua zi de administrare a testelor de saliva, ca asteapta raspunsul de la IGSU, dupa ce a transmis miercuri seara ca testele ramase la dispozitia scolilor sunt insuficiente pentru saptamana urmatoare, informeaza Agerpres.Sorin Cimpeanu…

- Un numar de 16 elevi au fost confirmați cu SARS-CoV-2 la testarea RT-PCR. Elevii ieșisera pozitivi dupa ce li s-au luat probe din saliva, a transmis, marți, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a spus ca la nivel național, pana la aceasta ora, au fost confirmate…

- Teste de saliva vor fi folosite prima data joi, 2 decembrie, odata cu revenirea copiilor la scoala. Modul de utilizare a testelor a fost explicat si prin clipuri video. Testarea se va face in sala de clasa sau in alte spații, sub indrumarea cadrului medical, dar și la domiciliu, sub indrumarea parinților.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis, luni, ca profesorii care se vor implica in asamblarea testelor de salivia vor primi zile de concediu. Sorin Cimpeanu a anuntat ca profesorii care se implica in asamblarea testelor pe baza de saliva pentru elevi – in conditiile in care acesteea au fost…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a postat pe contul sau de Facebook un scurt film in care arata cum se utilizeaza testele de saliva pentru COVID-19 care vor fi introduse de joi in scoli. De asemenea, el a anuntat ca profesorii care se implica in asamblarea testelor pe baza de saliva pentru elevi,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, au realizat mai multe materiale video, care vor fi distribuite in școli. In aceste filmulețe, cei doi miniștrii arata, practic, cum se administreaza un test de saliva, dar și cum se asambleaza un chit complet pentru…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat un nou termen la care testele de depistare a infecției cu Covid pe baza de saliva vor ajunge in școli – jumatatea saptamanii viitoare, deși ele erau așteptate la finalul acestei saptamani. Aceasta amanare vine in contextul in care nu este clar in acest…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a cerut Ministerului Sanatatii elaborarea unei proceduri de administrare a testelor de saliva astfel incat profesorii sa aiba un minim de instructaj in privinta administrarii testelor pe baza de saliva, deoarece aceste reguli tin strict de domeniul…