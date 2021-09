Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca in cazul in care se va pastra actuala rata de crestere a infectarilor cu noul coronavirus in a doua jumatate a lunii octombrie inclusiv Capitala ar putea atinge pragul de 6 la mie. „Capitala in data de 1 august avea o rata de infectare de 0,13…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, miercuri, rezultatele raportului și masurile luate la Școala “George Bacovia”, acolo unde un elev umilit de colegi s-a aruncat de la etaj. “Masurile sunt recomandate pe trei paliere. In primul rand sunt pentru Inspectoratul Școlar al Municipiului București,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, marti seara, ca ultima saptamana de scoala „este o situatie speciala” pentru ca se suprapun cursurile cu Evaluarea Nationala, insa aceasta saptamana este rezervata, in principal, incheierii mediilor. „Este o situatie speciala care depinde de…