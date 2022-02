Stiri pe aceeasi tema

- Sesizarea facuta la CNATDCU (Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare) pentru analizarea tezei de doctorat a premierului Nicolae Ciuca, acuzat de plagiat intr-o ancheta jurnalistica, a fost admisa de forul din subordinea Ministerului Educatiei, informeaza…

- Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca solicita Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare sa analizeze in regim de urgenta suspiciunile legate de plagiatul premierului Nicolae Ciuca in teza sa de doctorat. Cererea a fost formulata luand in calcul…

- Deputatul USR Mihai Politeanu anunta, joi, ca a sesizat Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) in legatura cu teza de doctorat a premierului Nicolae Ciuca. CNATDCU este singurul organism care se poate pronunta cu privire la un posibil plagiat,…

- Jurnalista Emilia Sercan a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca, in cazul plagiatului premierului Nicolae Ciuca, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) trebuia sesizat, pentru verificare, si nu Universitatea Nationala…